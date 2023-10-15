Романо – об украинском игроке: «Топовый талант»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо отметил игру полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова. После матча квалификации чемпионата Европы – 2024 игрок разместил в соцсетях публикацию, в которой поздравил фанатов за поддержку.

Этот пост прокомментировал Романо, который написал: «Топовый талант».

Напомним, что в прошедшей встрече Судаков отметился забитым мячом после ассиста Александра Зинченко.

21-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с «Шахтёром» до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Георгию со стороны «Ювентуса» и клубов АПЛ.