Легенда киевского «Динамо» Шовковский рассказал, в каких европейских клубах мог играть

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о клубах, в которых мог продолжить свою игровую карьеру.

«Предложения были на уровне сплетен. Было много разговоров о четырёх клубах – это «Парма», «Валенсия», «Бавария» и лондонский «Арсенал», но я всегда был счастлив на своем месте», - пишет экс-вратарь, а ныне тренер в соцсети.

Напомним, Шовковский защищал цвета киевского клуба на протяжении всей карьеры – с 1993 по 2016 годы, также с 1994 по 2012 годы выступал за национальную сборную Украины. Сейчас в свои 48 лет он работает в тренерском штабе киевского «Динамо».