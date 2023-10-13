Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Ярмоленко рискует не сыграть до конца всего сезона

13 Октября 2023 • 17:22 Комментировать
Динамо Киев
...
Днепр-1
22.10 17:00

33-летний форвард киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рискует больше не выйти на поле до конца всего сезона-2023/24. Такое мнение высказал Дмитрий Бабелюк – спортивный врач, который не один год работал в украинском футболе.

«Андрей рискует больше не сыграть в этом сезоне. У Ярмоленко хроническая проблема с коленом. Обычно в таких случаях операция не нужна, но Ярмоленко перенес хирургическое вмешательство, а значит, проблемы гораздо серьезнее», - делится мнением Бабелюка украинский «Спорт-Экспресс».

Ранее врач киевского «Динамо» сообщал, что Ярмоленко из-за операции на колене выбыл как минимум до конца календарного года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Дмитрий Бабелюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО КИЕВ ДНЕПР-1
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:47 · Украина. Премьер-лига
Легенда киевского «Динамо» Шовковский рассказал, в каких европейских клубах мог играть
17:22 · Украина. Премьер-лига
Ярмоленко рискует не сыграть до конца всего сезона
15:16 · Украина. Премьер-лига
​Сбежавший из «Шахтёра» футболист не обращался в посольство России в Бельгии
14:29 · Украина. Премьер-лига
​«Шахтёр» давил на сбежавшего футболиста – он мог уехать в Россию
11:48 · Россия. Премьер-лига
Украинский футболист «Шахтёра» сбежал в Россию 1
12 Октября
20:54 · Украина. Премьер-лига
Ярмоленко из-за операции выбыл до конца года
20:47 · Украина. Премьер-лига
Алиев: «Милевскому становится всё лучше»
11 Октября
19:15 · Италия. Серия А
Хавбек «Дженоа» Малиновский подешевел на треть от стоимости
04 Октября
11:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» ищет альтернативу Берарди, среди вариантов – игрок донецкого «Шахтёра»
03 Октября
15:44 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может заплатить «Шахтёру» за Соломона уже после трансфера
02 Октября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – первый за 15 лет украинец, забивший за «Челси» 2
29 Сентября
19:43 · Россия. Премьер-лига
Назван самый результативный игрок из бывшего СССР в топ-5 лигах Европы
28 Сентября
07:48 · Украина. Премьер-лига
Алиев рассказал о состоянии Милевского, страдающего алкоголизмом
27 Сентября
21:50 · Украина. Премьер-лига
​Украинский президент назначил Андрея Шевченко своим советником
26 Сентября
13:16 · Россия. Премьер-лига
​Тимощук подал иск в CAS против Украинской ассоциации футбола
Все новости
Рекомендуем