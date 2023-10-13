Ярмоленко рискует не сыграть до конца всего сезона

33-летний форвард киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рискует больше не выйти на поле до конца всего сезона-2023/24. Такое мнение высказал Дмитрий Бабелюк – спортивный врач, который не один год работал в украинском футболе.

«Андрей рискует больше не сыграть в этом сезоне. У Ярмоленко хроническая проблема с коленом. Обычно в таких случаях операция не нужна, но Ярмоленко перенес хирургическое вмешательство, а значит, проблемы гораздо серьезнее», - делится мнением Бабелюка украинский «Спорт-Экспресс».

Ранее врач киевского «Динамо» сообщал, что Ярмоленко из-за операции на колене выбыл как минимум до конца календарного года.