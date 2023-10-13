​Сбежавший из «Шахтёра» футболист не обращался в посольство России в Бельгии

Футболист «Шахтёра» Александр Распутько сбежал из расположения клуба после недавнего матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена». В прессе появлялась информация о том, что 19-летний игрок мог сбежать в Россию из-за своих взглядов.

Стоит сказать, что в посольство России в Бельгии Распутько не обращался.

«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нем дипмиссия не обладает», - ответ посольства приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» оказывал давление на Распутько из-за нежелания футболиста продлевать трудовое соглашение.

​«Шахтёр» давил на сбежавшего футболиста – он мог уехать в Россию