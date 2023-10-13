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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» давил на сбежавшего футболиста – он мог уехать в Россию

13 Октября 2023 • 14:29 Комментировать

Защитник «Шахтёра» Александр Распутько сбежал из расположения клуба после матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена». Есть информация, что 19-летний футболист отправился в Россию.

Некий источник в «Шахтёре» сообщил «Чемпионату» о том, что в последнее время клуб оказывал давление на Распутько из-за истекающего через полгода контракта.

«В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Распутько отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия, вроде бы не нравилась зарплата. Его начали наказывать – не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал», - сообщил источник.

Ранее проскакивала информация о том, что Распутько решил сбежать в Россию из-за своих взглядов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Александр Распутько
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