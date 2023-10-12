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Ярмоленко из-за операции выбыл до конца года

12 Октября 2023 • 20:54 Комментировать
Динамо Киев
...
Днепр-1
22.10 17:00

Форвард киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко перенёс операцию на колене и выбыл как минимум до конца 2023 календарного года. Об этом сообщает украинский «Спорт-Экспресс» со ссылкой на клубную пресс-службу.

«Его прооперировали в клинике в Барселоне. Операция прошла удачно. Ориентировочный срок реабилитации – около четырех месяцев», - говорит источнику Андрей Шморгун, главврач динамовцев Киева. Он добавил, что операция понадобилась не из-за острой травмы, а из-за проблем с конкретной связкой – они стали следствием нескольких полученных ранее травм.

Напомним, что Ярмоленко вернулся в «Динамо» минувшим летом и забил в этом сезоне четыре гола за команду в шести матчах, а также отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Андрей Шморгун
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