Алиев: «Милевскому становится всё лучше»

Александр Алиев рассказал о состоянии своего друга, страдающего алкоголизмом экс-форварда сборной Украины Артёма Милевского.

«Слава богу, Артёму с каждым днём становится всё лучше и лучше. Полным ходом идёт реабилитация и я думаю, скоро его все увидят и с ним всё будет хорошо», - сказал Алиев украинскому «Спорт-Экспрессу».

Также он добавил, что лечение бывшего нападающего оплатил Игорь Суркис – президент киевского «Динамо».

«Суркис всегда на телефоне, спрашивает про состояние Артёма», - добавил Алиев.

Напомним, Милевский лёг в больницу из-за проблем с алкоголем в конце прошедшего сентября.