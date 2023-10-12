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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Алиев: «Милевскому становится всё лучше»

12 Октября 2023 • 20:47 Комментировать
Динамо Киев
...
Днепр-1
22.10 17:00

Александр Алиев рассказал о состоянии своего друга, страдающего алкоголизмом экс-форварда сборной Украины Артёма Милевского.

«Слава богу, Артёму с каждым днём становится всё лучше и лучше. Полным ходом идёт реабилитация и я думаю, скоро его все увидят и с ним всё будет хорошо», - сказал Алиев украинскому «Спорт-Экспрессу».

Также он добавил, что лечение бывшего нападающего оплатил Игорь Суркис – президент киевского «Динамо».

«Суркис всегда на телефоне, спрашивает про состояние Артёма», - добавил Алиев.

Напомним, Милевский лёг в больницу из-за проблем с алкоголем в конце прошедшего сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский Александр Алиев
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