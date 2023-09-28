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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Алиев рассказал о состоянии Милевского, страдающего алкоголизмом

28 Сентября 2023 • 07:48 Комментировать

Экс-игрок киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев поведал о состоянии здоровья своего бывшего одноклубника Артёма Милевского, угодившего в больницу из-за проблем с алкоголем.

«Всем привет. Был у Тёмы. Его состояние стабилизируется. Всё более-менее. Но, конечно, ещё длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент - молодчик», - рассказал Александр в своих социальных сетях.

Последним клубом в профессиональной карьере Милевского был «Минай». В составе сборной Украины Артём провел 50 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский Александр Алиев
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