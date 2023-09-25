«Состояние тяжёлое, но врачи борются»: Алиев рассказал о попавшем в больницу Милевском

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский в тяжёлом состоянии был госпитализирован в одну из больниц. Об этом в соцсетях рассказал бывший украинский полузащитник Александр Алиев.

«Хочу прояснить ситуацию по Артёму Милевскому. Слава богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются», - рассказал Алиев.

Вдобавок экс-футболист выразил благодарность Игорю Суркису – всё лечение Милевского он взял на себя.

«К Артёму езжу, постоянно его навещаю», - добавил Алиев.

Напомним, что о проблемах Милевского с алкоголем было известно и ранее. Однако по недавней информации он отказывался ложиться в больницу.

Экс-звезда сборной Украины страдает алкоголизмом и отказывается лечиться