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«Состояние тяжёлое, но врачи борются»: Алиев рассказал о попавшем в больницу Милевском

25 Сентября 2023 • 18:36 Комментировать
Динамо Киев
...
Александрия
01.10 19:00

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский в тяжёлом состоянии был госпитализирован в одну из больниц. Об этом в соцсетях рассказал бывший украинский полузащитник Александр Алиев.

«Хочу прояснить ситуацию по Артёму Милевскому. Слава богу, удалось положить его в больницу, он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое, но ничего, врачи борются», - рассказал Алиев.

Вдобавок экс-футболист выразил благодарность Игорю Суркису – всё лечение Милевского он взял на себя.

«К Артёму езжу, постоянно его навещаю», - добавил Алиев.

Напомним, что о проблемах Милевского с алкоголем было известно и ранее. Однако по недавней информации он отказывался ложиться в больницу.

Экс-звезда сборной Украины страдает алкоголизмом и отказывается лечиться

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Артём Милевский Александр Алиев
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