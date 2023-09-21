Гендиректор «Шахтёра»: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

Сергей Палкин, который занимает пост гендиректора «Шахтёра», в критической форме высказался в сторону ФИФА.

«ФИФА уничтожила украинский футбол, когда разрешила легионерам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно. Иностранные звезды могли в любой момент покинуть нас, наши доходы исчезли. Пока никаких консультаций с ФИФА по этому поводу не было. Нас просто выгнали из футбольной семьи», - передает слова Палкина Bild.

«Шахтёр» на этой неделе стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре украинская команда потерпела поражение от «Порту» со счетом 1:3.