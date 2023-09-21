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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Гендиректор «Шахтёра»: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

21 Сентября 2023 • 07:58 Комментировать (2)

Сергей Палкин, который занимает пост гендиректора «Шахтёра», в критической форме высказался в сторону ФИФА.

«ФИФА уничтожила украинский футбол, когда разрешила легионерам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно. Иностранные звезды могли в любой момент покинуть нас, наши доходы исчезли. Пока никаких консультаций с ФИФА по этому поводу не было. Нас просто выгнали из футбольной семьи», - передает слова Палкина Bild.

«Шахтёр» на этой неделе стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре украинская команда потерпела поражение от «Порту» со счетом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин
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Комментарии (2)
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ингерман
21 Сентября 2023 в 08:36
ай дундук ты опяць на дерива забралси.. А-ха-ха-ха! )))
sierge
21 Сентября 2023 в 08:24
добро пожаловать в мир где правит Запад)
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