Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш всё же смог завершить свой переход в «Осиек», сообщает официальный портал хорватского клуба. Ранее, судя по новостям СМИ, у 33-летнего футболиста были проблемы с выездом из Украины.

Почти всю свою взрослую карьеру Гармаш провёл в системе «Динамо». Лишь в 2020 году он в рамках аренды уходил в турецкий «Ризеспор». С 2011 по 2021 годы выступал в составе украинской национальной сборной.

В свой новый клуб Гармаш перебрался в статусе свободного агента, заключив трудовой контракт на ближайший сезон.

На данный момент после шести туров чемпионата Хорватии «Осиек» идёт на втором месте в турнирной таблице, в активе команды – 11 набранных очков.