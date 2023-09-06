Опорный полузащитник Сергей Сидорчук, известный по выступлениям за киевское «Динамо», продолжит карьеру в Европе. Новым местом работы 32-летнего футболиста стал бельгийский «Вестерло», рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

Сергей является воспитанником запорожского «Металлурга». За киевское «Динамо» он выступал с 2013 года. Он провел в составе «бело-голубых» 327 поединков, забил 21 гол и сделал 21 результативную передачу.

В нынешнем сезоне «Вестерло» после шести туров набрал всего одно и находится в подвале таблицы чемпионата Бельгии.