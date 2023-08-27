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​Луческу – о своих словах в адрес «Бешикташа»: «Дискриминации не было»

27 Августа 2023 • 15:19 Комментировать
Бешикташ
...
Динамо Киев
31.08 21:00

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Бешикташа» (2:3) в Лиге конференций назвал турецкую команду «сборной Африки». Румынский специалист высказался насчёт своих слов.

«Я никоим образом не пытался недооценить «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что они построили очень хорошую команду из хороших иностранных игроков. Я сделал упор на Африку, чтобы прославить «Бешикташ».

Я не могу понять, где люди увидели дискриминацию в моих словах», - сказал Луческу, чьи слова приводит TRT Haber.

В последний вечер лета «Бешикташ» и «Динамо» проведут ответный матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Динамо Киев Мирча Луческу
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БЕШИКТАШ ДИНАМО КИЕВ
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