​Луческу – о своих словах в адрес «Бешикташа»: «Дискриминации не было»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Бешикташа» (2:3) в Лиге конференций назвал турецкую команду «сборной Африки». Румынский специалист высказался насчёт своих слов.

«Я никоим образом не пытался недооценить «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что они построили очень хорошую команду из хороших иностранных игроков. Я сделал упор на Африку, чтобы прославить «Бешикташ».

Я не могу понять, где люди увидели дискриминацию в моих словах», - сказал Луческу, чьи слова приводит TRT Haber.

В последний вечер лета «Бешикташ» и «Динамо» проведут ответный матч.