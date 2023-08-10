23-летний правый вингер Тете официально представлен в качестве новичка стамбульского «Галатасарая». Бывшего игрока донецкого «Шахтёра» «львы» подписали бесплатно в статусе свободного агента, контракт с новичком краткосрочный - всего на полгода.

Минувший сезон молодой футболист атаки провёл в двух клубах. Первую его половину – в «Лионе», вторую – в составе «Лестера», покинувшего АПЛ. В чемпионате Франции ему удалось оформить шесть голов и три ассиста за «ткачей», в АПЛ бразилец отличился лишь одним голом.

«Шахтёру» бразильский легионер принадлежал с зимы 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает новичка действующего чемпиона Турции в 25 млн евро.