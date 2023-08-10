Украинский голкипер Анатолий Трубин официально представлен его новым клубом – лиссабонской «Бенфикой». В португальский гранд молодой вратарь перебрался из донецкого «Шахтёра» за сумму в 10 млн евро, контракт с новым клубом он подписал на пять ближайших сезонов.

Напомним, что Трубину 22 года, игрок является воспитанником клубной академии «горняков» и «Бенфика» стала его вторым клубом во взрослой карьере. С 2021 года вызывается в национальную сборную Украины.

В минувшем сезоне на счету новичка «орлов» 40 пропущенных мячей в 36 матчах во всех турнирах, считая чемпионат Украины, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 14 из них он сохранил свои ворота на замке.

Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро.