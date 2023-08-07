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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Бенфика» подписала украинского голкипера

07 Августа 2023 • 15:30 Комментировать
Бенфика
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Порту
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09.08 22:45

«Бенфика» договорилась с донецким «Шахтёром» о трансфере голкипера Анатолия Трубина. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «горняки» получат за украинца 10 миллионов евро сразу и ещё миллион в будущем в виде бонусов.

«Шахтёр» также прописал в сделку пункт, согласно которому получит 40% денег от последующей перепродажи Трубина. Напомним, Анатолий ранее был интересен миланскому «Интеру», но «нерадзурри» не были готовы удовлетворить финансовые требования «Шахтёра». Также «Интер» не мог гарантировать Трубину место в основном составе, ведь оно ранее было обещано Янну Зоммеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Шахтёр Донецк Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
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