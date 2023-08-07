«Бенфика» выиграла борьбу за украинского вратаря

Украинский голкипер Анатолий Трубин, выступающий на родине за «Шахтёр», близок к переезду в Европу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 22-летнего вратаря станет лиссабонская «Бенфика».

Стороны оформят сделку в ближайшие несколько дней. «Бенфика» уже отправила «Шахтёру» официальное предложение по трансферу игрока. Лиссабонский клуб готов заплатить за Анатолия десять миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов. Кроме того, украинская сторона получит 40% от следующей продажи игрока.

Контракт Трубина с «Бенфикой» будет рассчитан до середины 2028 года. Его оклад в Лиссабоне составит около двух миллионов евро.