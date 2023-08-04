«Шахтёр» на страницах своего официального сайта объявил о возвращении в клуб защитника Дмитрия Чигринского. Футболист, которому осенью исполнится 37 лет, подписал контракт до конца сезона 2023/2024. «Горняки» заполучили опытного защитника как свободного агента.

Дмитрий Чигринский является воспитанником академии «Шахтёра». В своё время за первую команду «горняков» он провёл 189 матчей, в которых забил 16 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Добавим, что в 2009-2010 годах Чигринский выступал за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы.