​Экс-игрока «Шахтёра» ограбили на Закарпатье

Бывший футболист «Шахтёра» и сборной Украины Александр Кучер стал жертвой ограбления. Из дома нынешнего тренера «Днепра-1» на Закарпатье вынесли деньги и драгоценности.

Украинские правоохранители установили личности подозреваемых – им избрали меру пресечения в виде ареста. Утверждается, что два члена преступной группировки занимались кражами на Закарпатье.

Напомним, что «Днепр-1» под руководством Александра Кучера вылетел из Лиги чемпионов по итогам второго раунда квалификации, уступив «Панатинаикосу». В украинском клубе пожаловались на отравления футболистов перед ответным матчем в Греции.