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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Экс-игрока «Шахтёра» ограбили на Закарпатье

02 Августа 2023 • 14:52 Комментировать

Бывший футболист «Шахтёра» и сборной Украины Александр Кучер стал жертвой ограбления. Из дома нынешнего тренера «Днепра-1» на Закарпатье вынесли деньги и драгоценности.

Украинские правоохранители установили личности подозреваемых – им избрали меру пресечения в виде ареста.  Утверждается, что два члена преступной группировки занимались кражами на Закарпатье.

Напомним, что «Днепр-1» под руководством Александра Кучера вылетел из Лиги чемпионов по итогам второго раунда квалификации, уступив «Панатинаикосу». В украинском клубе пожаловались на отравления футболистов перед ответным матчем  в Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Александр Кучер Днепр-1
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