​«Днепр-1» пожаловался на отправления в Греции – клуб с Украины вылетел из Лиги чемпионов

«Днепр-1» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Панатинаикосу» во втором раунде квалификации по итогам двух матчей (1:3 дома, 2:2 на выезде). Ещё до ответной игры в Греции украинский клуб пожаловался на отправления 15 человек: восьми футболистов и семи сотрудников. В стане серебряных призёров прошлого чемпионата Украины рассказывали, что некоторые из пострадавших от отравления употребляли в пищу только те продукты, которые предоставили организаторы.

После вылета из Лиги чемпионов «Днепр-1» продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы. В третьем раунде квалификации этого турнира соперником украинской команды будет пражская «Славия».