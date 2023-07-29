​«Шахтёр» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в немецком городе

«Шахтёр» в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Украины и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Домашние матчи сильнейшего клубного турнира континента «горняки» будут проводить в Гамбурге. Об этом сообщает «ТаТоТаке», ссылаясь на Юрия Свиридова, который в донецком клубе возглавляет отдел стратегического развития и коммуникаций.

В прошлом сезоне «Шахтёр» принимал соперников в еврокубках в Варшаве, однако в польской столице оба стадиона теперь заняты. Отмечается, что Гамбург является единственным крупным городом Германии без еврокубков, поэтому чемпионы Украины и выбрали этот город.