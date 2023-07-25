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Коноплянка продолжит карьеру в Румынии официально

25 Июля 2023 • 17:09 Комментировать

Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка в статусе свободного агента стал игроком румынского клуба «ЧФР Клуж». О сделке рапортует клубная пресс-служба.

Коноплянке 33 года, его предыдущим клубом была польская «Краковия», в составе которой уроженец Кировограда провёл прошлый сезон.

Наибольшую известность Коноплянка приобрёл как игрок «Днепра» - украинец является воспитанником этого расформированного клуба, также он провёл в его составе девять лет взрослой карьеры – с 2006 по 2015 годы. После выступал за «Севилью», «Шальке» и донецкий «Шахтёр».

Transfermarkt оценивает игрока атаки в 500 тыс. евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Чфр Клуж Евгений Коноплянка Краковия трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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