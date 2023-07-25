Украинский атакующий полузащитник Евгений Коноплянка в статусе свободного агента стал игроком румынского клуба «ЧФР Клуж». О сделке рапортует клубная пресс-служба.

Коноплянке 33 года, его предыдущим клубом была польская «Краковия», в составе которой уроженец Кировограда провёл прошлый сезон.

Наибольшую известность Коноплянка приобрёл как игрок «Днепра» - украинец является воспитанником этого расформированного клуба, также он провёл в его составе девять лет взрослой карьеры – с 2006 по 2015 годы. После выступал за «Севилью», «Шальке» и донецкий «Шахтёр».

Transfermarkt оценивает игрока атаки в 500 тыс. евро.