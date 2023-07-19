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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Боксёр Усик стал игроком клуба Украинской премьер-лиги

19 Июля 2023 • 19:15 Комментировать

Известный боксёр Александр Усик подписал контракт с клубом «Полесье». Трудовое соглашение 36-летнего спортсмена рассчитано на один год. За «Полесье» Усик будет выступать под номером 17. В ближайшее время клуб чемпионата Украины обещает раскрыть другие подробности контракта.

В прошлом сезоне «Полесье» заняло первое место во втором по рангу футбольном дивизионе Украины и оказалось в Премьер-лиге. В первом туре «Полесье» будет играть на выезде против «Вереса». Матч пройдёт в субботу, 29 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Украины является донецкий «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Полесье Александр Усик
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