​Боксёр Усик стал игроком клуба Украинской премьер-лиги

Известный боксёр Александр Усик подписал контракт с клубом «Полесье». Трудовое соглашение 36-летнего спортсмена рассчитано на один год. За «Полесье» Усик будет выступать под номером 17. В ближайшее время клуб чемпионата Украины обещает раскрыть другие подробности контракта.

В прошлом сезоне «Полесье» заняло первое место во втором по рангу футбольном дивизионе Украины и оказалось в Премьер-лиге. В первом туре «Полесье» будет играть на выезде против «Вереса». Матч пройдёт в субботу, 29 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Украины является донецкий «Шахтёр».