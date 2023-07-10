Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев продлил контракт со своим клубом ещё на два сезона - до окончания сезона-2024/25. Об этом официально сообщает пресс-служба динамовцев Киева.

Караваев выступает за этот клуб на протяжении четырёх последних лет карьеры. Ранее судьба связывала выпускника донецкого «Шахтёра» с «Севастополем», луганской «Зарёй» и стамбульским «Фенербахче». Также футболист с 2015 года регулярно вызывается в национальную сборную Украины.

Напомним, что этим летом в «Динамо» вернулся один из самых знаменитых форвардов Украины последних лет – Андрей Ярмоленко.