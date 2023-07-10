Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» продлило контракт с Караваевым официально

10 Июля 2023 • 20:01 Комментировать

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев продлил контракт со своим клубом ещё на два сезона - до окончания сезона-2024/25. Об этом официально сообщает пресс-служба динамовцев Киева.

Караваев выступает за этот клуб на протяжении четырёх последних лет карьеры. Ранее судьба связывала выпускника донецкого «Шахтёра» с «Севастополем», луганской «Зарёй» и стамбульским «Фенербахче». Также футболист с 2015 года регулярно вызывается в национальную сборную Украины.

Напомним, что этим летом в «Динамо» вернулся один из самых знаменитых форвардов Украины последних лет – Андрей Ярмоленко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Сборная Украины Александр Караваев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
20:01 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» продлило контракт с Караваевым официально
09 Июля
23:01 · Италия. Серия А
«Шахтёр» требует за своего голкипера 35 миллионов евро
08 Июля
08:04 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с вратарём сборной Украины
06 Июля
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» перенёс медосмотр Соломона
18:04 · Украина. Премьер-лига
Экс-форвард киевского «Динамо» Беседин продолжит карьеру в Казахстане
03 Июля
19:22 · Украина. Премьер-лига
Голкипер «Шахтёра» Пятов завершил карьеру официально
17:33 · Украина. Премьер-лига
Объявлен новый тренер «Шахтёра» официально
02 Июля
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к переходу Соломона
07:34 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» уволил главного тренера официально
01 Июля
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
29 Июня
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на украинского голкипера
08:47 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с вратарём сборной Украины
28 Июня
18:41 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на украинского вратаря
27 Июня
17:46 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» рассталось с Бесединым официально
16:45 · Украина. Премьер-лига
​Ярмоленко вернулся в «Динамо» Киев официально
Все новости
Рекомендуем