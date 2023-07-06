Экс-форвард киевского «Динамо» Беседин продолжит карьеру в Казахстане

Воспитанник, экс-форвард киевского «Динамо» Артём Беседин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана – в футбольном клубе «Ордабасы» из города Шымкент. О переходе сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, 27-летний украинский форвард расстался с «Динамо» в минувшем июне. Вторую половину сезона-2022/23 игрок атаки провёл на Кипре в составе «Омонии».

«Ордабасы» в текущем сезоне идёт на втором месте в чемпионате Казахстана, впереди идёт лишь «Астана», у столичной команды на три очка больше.