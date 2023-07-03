39-летний голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов завершил карьеру. Об этом пресс-службе «горняков» в интервью рассказал Сергей Палкин, занимающий пост гендиректора клуба.

Тем не менее, знаменитый украинский вратарь ещё может сыграть за свой клуб в рамках прощального матча, скорее всего, он состоится 6 августа – против «Тоттенхэма». Отмечается, что Пятову предложили тренерский пост в клубе – пост тренера вратарей.

«Прощаемся с ним как с футболистом, но хотим видеть его в нашем тренерском штабе», - отметил Палкин.

Уроженец Кировограда Андрей Пятов был игроком «Шахтёра» на протяжении 16 лет после перехода из «Ворсклы» в 2007 году. Также с 2007 по 2022 годы он выступал в составе национальной сборной Украины.