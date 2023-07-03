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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Объявлен новый тренер «Шахтёра» официально

03 Июля 2023 • 17:33 Комментировать

Пресс-служба украинского «Шахтёра» объявило о назначении нового главного тренера команды.

В следующем сезоне руководить «горняками» будет нидерландец Патрик ван Леувен, ставший первым наставником «Шахтёра» из своей страны. Сообщается, что контракт со специалистом рассчитан на следующие два сезона. Ранее 53-летний тренер руководил «Зарёй» и «Маккаби» из Тель-Авива, а также работал спортивным директором «Кайрата» и координатором академии «Фейеноорда».

Напомним, что накануне, 2 июля, было объявлено о прекращении сотрудничества с Игором Йовичевичем, под руководством которого «Шахтёр» выиграл прошедший сезон украинского первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Патрик ван Леувен
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