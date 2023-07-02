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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» уволил главного тренера официально

02 Июля 2023 • 07:34 Комментировать

Украинский «Шахтёр» объявил о расставании с главным тренером команды Игором Йовичевичем. Вместе со специалистом команду клуб покинул весь его штаб.

«Спасибо Игору Йовичевичу за качественную работу и профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю «Шахтёра», - говорится в публикации на официальном сайте клуба.

Йовичевич тренировал «Шахтёр» с июля прошлого года. Под его руководством команда стала чемпионом Украины. На счету «оранжево-чёрных» 24 победы, десять ничьих и шесть поражений при этом тренере.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Игор Йовичевич
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