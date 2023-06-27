Киевское «Динамо» и 27-летний воспитанник клуба, форвард Артём Беседин расторгли контракт – теперь игрок является свободным агентом, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В общей сложности за киевлян Беседин провёл 143 матча, в которых забил 35 голов. Дважды становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны, единожды - обладателем Кубка Украины. В минувшем сезоне во второй его половине выступал на Кипре за «Омонию».

В сезоне-2022/23, напомним, киевское «Динамо» впервые за девять лет не квалифицировалось в Лигу чемпионов, заняв в турнирной таблице четвёртое место и набрав всего лишь 60 очков.