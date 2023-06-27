Киевское «Динамо» объявило о возвращении в свои ряды атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко. 33-летний футболист подписал с «бело-синими» контракт на два сезона.

За первую команду «Динамо» Ярмоленко выступал в 2008-2017 годах. За это время футболист провёл 341 матч, в которых забил 137 голов. Дальше Ярмоленко выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вест Хэм» и «Аль-Айн» (ОАЭ).

В «Динамо» Андрей Ярмоленко возвращается в статусе свободного агента.

Напомним, что последний чемпионат Украины «Динамо» завершило на четвёртой позиции. Тройку призёров составили «Шахтёр», «Днепр-1» и «Заря».