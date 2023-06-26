Луческу принял решение о будущем в киевском «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу, несмотря на ситуацию на Украине, собирается полностью отработать свой контракт с киевским «Динамо». Об этом рапортуют журналисты Sportmedia.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024. В ближайшее время Луческу проведет встречу с руководством «Динамо», на которой стороны обсудят задачи на следующий сезон.

В минувшем розыгрыше Украинской премьер-лиги киевский коллектив выступил неудачно, финишировав лишь на четвертом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Шахтёр».