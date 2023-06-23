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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром» официально

23 Июня 2023 • 17:32 Комментировать

«Шахтёр» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Ярославом Ракицким. 33-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2023/2024.

Ярослав Ракицкий вернулся в родной «Шахтёр» в начале 2023-го спустя четыре года после ухода. Ранее украинец поиграл за российский «Зенит» и турецкий «Адана Демирспор».

«Шахтёр» в завершившемся сезоне стал чемпионом Украины. Команда Игора Йовичевича получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов и будет стараться достойно там выступить.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий
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