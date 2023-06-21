Трубин и Довбик – самые подорожавшие игроки УПЛ

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых подорожавших игроков Украинской премьер-лиги с момента последнего обновления. Возглавили его два игрока – голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин и форвард клуба «Днепр-1» Артём Довбик.

Так, оба игрока подорожали на 4 млн евро, первый теперь оценивается порталом в 22 млн евро, второй – в 15 млн.

С третьего по шестое места рейтинга расположились три игрока «Шахтёра» - защитник Николай Матвиенко (20 млн евро), полузащитники Георгий Судаков (11 млн) и Артём Бондаренко (8 млн евро), а также полузащитник ФК «Днепр-1» Артём Пихалёнок (5 млн евро). Каждый из них прибавил в цене 2 млн.

Ранее сообщалось, что Довбик может перебраться в один из португальских топ-клубов.