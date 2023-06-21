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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Трубин и Довбик – самые подорожавшие игроки УПЛ

21 Июня 2023 • 18:21 Комментировать

Портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых подорожавших игроков Украинской премьер-лиги с момента последнего обновления. Возглавили его два игрока – голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин и форвард клуба «Днепр-1» Артём Довбик.

Так, оба игрока подорожали на 4 млн евро, первый теперь оценивается порталом в 22 млн евро, второй – в 15 млн.

С третьего по шестое места рейтинга расположились три игрока «Шахтёра» - защитник Николай Матвиенко (20 млн евро), полузащитники Георгий Судаков (11 млн) и Артём Бондаренко (8 млн евро), а также полузащитник ФК «Днепр-1» Артём Пихалёнок (5 млн евро). Каждый из них прибавил в цене 2 млн.

Ранее сообщалось, что Довбик может перебраться в один из португальских топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Николай Матвиенко Днепр-1 Георгий Судаков Артём Бондаренко Анатолий Трубин Артём Довбик
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