«Порту» может усилиться украинским форвардом

Португальский гранд «Порту» может усилиться нападающим футбольного клуба «Днепр-1» Артёмом Довбиком. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Люндовский.

«Информация соответствует действительности», - цитирует Люндовского Sport Arena.

Напомним, что 25-летний форвард в минувшем сезоне забил за команду из Днепра 29 голов в рамках УПЛ и Лиги конференций УЕФА. Также на его счету восемь голевых передач.

Transfermarkt оценивает форварда, у которого со своим клубом осталось ещё два года по контракту, в 11 млн евро.