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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Хоселу: «Возвращение в «Реал» – лучший момент в моей карьере»

20 Июня 2023 • 13:09 Комментировать

Новичок мадридского «Реала» Хоселу высказался насчёт возвращения в «королевский клуб». Напомним, испанский форвард присоединился к команде Карло Анчелотти на правах аренды из «Эспаньола» за 500 тысяч евро. В конце сезона у «королевского клуба» будет возможность выкупить игрока.

«Возвращение в «Реал» – лучший момент в моей карьере. Находясь здесь, ты испытываешь особенное чувство. Это лучшая команда в мире», – сказал Хоселу на своей официальной презентации в качестве новичка «королевского клуба».

В прошлом сезоне Хоселу записал на свой актив 16 голов в чемпионате Испании, благодаря чему занял третье место в борьбе за звание лучшего бомбаридра Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу
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