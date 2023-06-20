Хоселу: «Возвращение в «Реал» – лучший момент в моей карьере»

Новичок мадридского «Реала» Хоселу высказался насчёт возвращения в «королевский клуб». Напомним, испанский форвард присоединился к команде Карло Анчелотти на правах аренды из «Эспаньола» за 500 тысяч евро. В конце сезона у «королевского клуба» будет возможность выкупить игрока.

«Возвращение в «Реал» – лучший момент в моей карьере. Находясь здесь, ты испытываешь особенное чувство. Это лучшая команда в мире», – сказал Хоселу на своей официальной презентации в качестве новичка «королевского клуба».

В прошлом сезоне Хоселу записал на свой актив 16 голов в чемпионате Испании, благодаря чему занял третье место в борьбе за звание лучшего бомбаридра Ла Лиги.