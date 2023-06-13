33-летний украинский нападающий команды «Аль-Айн» из ОАЭ Андрей Ярмоленко покинет свой клуб свободным агентом после того, как завершится его трудовое соглашение. Об этом «Аль-Айн» сообщил в своих официальных соцсетях.

Напомним, что Ярмоленко провёл в этом ближневосточном клубе весь последний год карьеры, он помог своему команде 12 голами и шестью ассистами, оформленными в 33-х официальных матчах в каждом из турниров. До переезда в ОАЭ футболист выступал в лондонском «Вест Хэме» на протяжении трёх лет.

Transfermarkt знаменитого украинского форварда оценивает в 2 млн евро.