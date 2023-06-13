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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Ярмоленко покинет «Аль-Айн» официально

13 Июня 2023 • 21:34 Комментировать (1)

33-летний украинский нападающий команды «Аль-Айн» из ОАЭ Андрей Ярмоленко покинет свой клуб свободным агентом после того, как завершится его трудовое соглашение. Об этом «Аль-Айн» сообщил в своих официальных соцсетях.

Напомним, что Ярмоленко провёл в этом ближневосточном клубе весь последний год карьеры, он помог своему команде 12 голами и шестью ассистами, оформленными в 33-х официальных матчах в каждом из турниров. До переезда в ОАЭ футболист выступал в лондонском «Вест Хэме» на протяжении трёх лет.

Transfermarkt знаменитого украинского форварда оценивает в 2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Июня 2023 в 22:09
Перейдёт в Аль-Цвайн... А-ха-ха-ха..😄..
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