Клуб Роналду хочет подписать Луческу

Экс-главный тренер петербургского «Зенита», а ныне наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Digi Sport.

По данным источника, в услугах румынского специалиста заинтересован «Аль-Наср». Клуб готов начать переговоры, однако сам Луческу не горит большим желанием переезжать на Ближний Восток из-за непростых климатических условий.

Напомним, что за «Аль-Наср» выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.

Контракт Луческу с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.