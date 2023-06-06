Луческу отказал клубу из Европы ради киевского «Динамо»

Стамбульский «Фенербахче» хотел пригласить на пост главного тренера команды известного румынского специалиста Мирчу Луческу, однако получил отказ. Об этом рапортуют журналисты Sporx.

Турецкий гранд всерьез рассматривал кандидатуру 77-летнего специалиста, однако Луческу принял решение остаться в киевском «Динамо». Тренер хочет полностью отработать контракт с украинским клубом. Трудовой договор рассчитан до лета следующего года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата Украины «Динамо» финишировало лишь на четвертом месте. Чемпионом Премьер-лиги стал «Шахтёр».