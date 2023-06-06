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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу отказал клубу из Европы ради киевского «Динамо»

06 Июня 2023 • 08:00 Комментировать

Стамбульский «Фенербахче» хотел пригласить на пост главного тренера команды известного румынского специалиста Мирчу Луческу, однако получил отказ. Об этом рапортуют журналисты Sporx.

Турецкий гранд всерьез рассматривал кандидатуру 77-летнего специалиста, однако Луческу принял решение остаться в киевском «Динамо». Тренер хочет полностью отработать контракт с украинским клубом. Трудовой договор рассчитан до лета следующего года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата Украины «Динамо» финишировало лишь на четвертом месте. Чемпионом Премьер-лиги стал «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Киев Мирча Луческу
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