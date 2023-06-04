«Ворскла» обыграла «Шахтёр» и пробилась в еврокубки

Завершился сезон украинской Премьер-лиги 2022/23 матчем «Ворскла» - «Шахтёр». «Горняки» заранее обеспечили себе золотые медали, а вот противник в случае победы попадал в еврокубки. Благодаря голам Таулана Сулейманова с пенальти и Евгения Павлюка с игры полтавчане добились комфортного задела, но соперник отыграл один мяч после удаления Игоря Пердуты, отличился Артём Бондаренко. И все же «Ворскла» дотерпела - 2:1.

«Шахтёр» сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов, «Днепр-1» - в квалификации главного турнира. «Заря» попала в Лигу Европы, а «Динамо» и «Ворскла» - в Лигу конференций.

«Верес» и «Ингулец» проведут стыковые матчи, а «Металлист» и «Львов» вылетают.