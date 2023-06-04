«Ворскла» обыграла «Шахтёр» и пробилась в еврокубки

Завершился сезон украинской Премьер-лиги 2022/23 матчем «Ворскла» - «Шахтёр». «Горняки» заранее обеспечили себе золотые медали, а вот противник в случае победы попадал в еврокубки. Благодаря голам Таулана Сулейманова с пенальти и Евгения Павлюка с игры полтавчане добились комфортного задела, но соперник отыграл один мяч после удаления Игоря Пердуты, отличился Артём Бондаренко. И все же «Ворскла» дотерпела - 2:1.
«Шахтёр» сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов, «Днепр-1» - в квалификации главного турнира. «Заря» попала в Лигу Европы, а «Динамо» и «Ворскла» - в Лигу конференций.
«Верес» и «Ингулец» проведут стыковые матчи, а «Металлист» и «Львов» вылетают.
Протокол игры
|(1:0) Сулейманов Таулан37'
|(2:0) Павлюк Евгений50'
|80'Бондаренко Артём (2:1)
Исенко Павел•Бацула Андрей•Кравец Василий•Чеснаков Владимир•Пердута Игорь• 74'Скляр Александр81' (Крупский Илья (81') •Павлюк Евгений•Сулейманов Таулан• 22'Челядин Артём75' (Родригес Фелипе II (75') •Кане Ибрахим90' (Lucas Ramires (90') •Степанюк Руслан
Пятов Андрей63' (Шевченко Алексей (63') •Топалов Дмитрий•Фарина Марьян•Бондарь Валерий•Гочолеишвили Гиорги88' (Козик Эдуард (88') •Бондаренко Артём•Тотовицкий Андрей72' (Тоиров Хусрав (72') •Джурасек Невен•Очеретько Олег63'•Крыськив Дмитрий65' (Борячук Андрей (65') •Келси Кевин
04 июня. Стадион "Ворскла им. Алексея Бутовского" (Полтава).
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