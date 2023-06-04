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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Ворскла» обыграла «Шахтёр» и пробилась в еврокубки

04 Июня 2023 • 17:20 Комментировать
Ворскла
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

Завершился сезон украинской Премьер-лиги 2022/23 матчем «Ворскла» - «Шахтёр». «Горняки» заранее обеспечили себе золотые медали, а вот противник в случае победы попадал в еврокубки. Благодаря голам Таулана Сулейманова  с пенальти и Евгения Павлюка с игры полтавчане добились комфортного задела, но соперник отыграл один мяч после удаления Игоря Пердуты, отличился Артём Бондаренко. И все же «Ворскла» дотерпела - 2:1.

«Шахтёр» сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов, «Днепр-1» - в квалификации главного турнира. «Заря» попала в Лигу Европы, а «Динамо» и «Ворскла» - в Лигу конференций.

«Верес» и «Ингулец» проведут стыковые матчи, а «Металлист» и «Львов» вылетают.

Протокол игры  
Ворскла2:1Шахтёр Донецк
(1:0) Сулейманов Таулан37'  
(2:0) Павлюк Евгений50'  
  80'Бондаренко Артём (2:1)
Исенко ПавелБацула АндрейКравец ВасилийЧеснаков ВладимирПердута Игорь  74'Скляр Александр 81' (Крупский Илья ( 81') Павлюк ЕвгенийСулейманов Таулан  22'Челядин Артём 75' (Родригес Фелипе II ( 75') Кане Ибрахим 90' (Lucas Ramires ( 90') Степанюк Руслан
Запасные: Oleksandr DomolegaЧерныш ДмитроЮрченко ВладленКулаковский АртемНестеренко Иван
Пятов Андрей 63' (Шевченко Алексей ( 63') Топалов ДмитрийФарина МарьянБондарь ВалерийГочолеишвили Гиорги 88' (Козик Эдуард ( 88') Бондаренко АртёмТотовицкий Андрей 72' (Тоиров Хусрав ( 72') Джурасек НевенОчеретько Олег 63'Крыськив Дмитрий 65' (Борячук Андрей ( 65') Келси Кевин
Запасные: Сикан ДаниилAnton GlushchenkoМихайличенко БогданTymur Puzankov
04 июня. Стадион "Ворскла им. Алексея Бутовского" (Полтава).

 

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Ворскла Шахтёр Донецк
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