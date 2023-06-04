Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Металлист-1925», проведя час в меньшинстве

В последнем туре чемпионата Украины киевское «Динамо» играло против «Металлиста-1925». Столичная команда открыла счет после удара Эрика Рамиреса с пенальти, но на 32-й минуте осталась в большинстве и вскоре пропустила после выстрела с линии штрафной от Артёма Габелка. Поединок завершился ничьей 1:1. «Динамо» остается четвертым, соперник избежал стыковых матчей, финишировав 12-м.