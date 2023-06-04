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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Металлист-1925», проведя час в меньшинстве

04 Июня 2023 • 17:01 Комментировать
Металлист-1925
1:1
Динамо Киев
окончен

В последнем туре чемпионата Украины киевское «Динамо» играло против «Металлиста-1925». Столичная команда открыла счет после удара Эрика Рамиреса с пенальти, но на 32-й минуте осталась в большинстве и вскоре пропустила после выстрела с линии штрафной от Артёма Габелка. Поединок завершился ничьей 1:1. «Динамо» остается четвертым, соперник избежал стыковых матчей, финишировав 12-м.

Протокол игры  
Металлист-19251:1Динамо Киев
  20'Рамирес Эрик (0:1)
(1:1) Габелок Артём38'  
Мозиль Олег  90'Коваленко Иван Александрович  68' 68' (Рудавский Михаил ( 68') Курило ИгорьБезуглый НикитаЖичиков МаксимВачиберадзе Бека 46' (Мартынюк Ярослав ( 46') Габелок Артём  53'  89'Кравченко Дмитрий 46' (Ткачук Андрей ( 46'  57') Дмитренко ВладиславVladyslav Ostrovskyi 73' (Абдуллаев Абдулла II ( 73') Русин Ростислав
Запасные: Yurii PotimkovПотимков ИгорьArtem NyzhnykLeonardo CasaesYegor PotapenkoСидоренко ДенисРеменюк АндрейIgor Henrique
Бущан Георгий 88' (Бойко Денис ( 88') Дубинчак ВладиславСирота АлександрMaksym Dyachuk  32'Тымчик АлександрШепелев Владимир 72' (Шапаренко Николай ( 72') Кабаев Владислав 39' (Боль Антон ( 39'  83') Андриевский АлександрБуяльский ВиталийЭнтони Пэррис Кахим 46' (Караваев Александр ( 46') Рамирес Эрик 46' (Волошин Назар ( 46')
Запасные: Леднёв БогданNavin MalyshНещерет РусланЯцык АлександрЦаренко АнтонГармаш ДенисБенито
04 июня. Стадион "НТК им. В. Банникова".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Металлист-1925
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