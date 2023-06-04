Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Металлист-1925», проведя час в меньшинстве

В последнем туре чемпионата Украины киевское «Динамо» играло против «Металлиста-1925». Столичная команда открыла счет после удара Эрика Рамиреса с пенальти, но на 32-й минуте осталась в большинстве и вскоре пропустила после выстрела с линии штрафной от Артёма Габелка. Поединок завершился ничьей 1:1. «Динамо» остается четвертым, соперник избежал стыковых матчей, финишировав 12-м.
Протокол игры
|20'Рамирес Эрик (0:1)
|(1:1) Габелок Артём38'
Мозиль Олег• 90'Коваленко Иван Александрович 68'68' (Рудавский Михаил (68') •Курило Игорь•Безуглый Никита•Жичиков Максим•Вачиберадзе Бека46' (Мартынюк Ярослав (46') •Габелок Артём 53'• 89'Кравченко Дмитрий46' (Ткачук Андрей (46') • 57'Дмитренко Владислав•Vladyslav Ostrovskyi73' (Абдуллаев Абдулла II (73') •Русин Ростислав
Бущан Георгий88' (Бойко Денис (88') •Дубинчак Владислав•Сирота Александр•Maksym Dyachuk• 32'Тымчик Александр•Шепелев Владимир72' (Шапаренко Николай (72') •Кабаев Владислав39' (Боль Антон (39') • 83'Андриевский Александр•Буяльский Виталий•Энтони Пэррис Кахим46' (Караваев Александр (46') •Рамирес Эрик46' (Волошин Назар (46')
04 июня. Стадион "НТК им. В. Банникова".
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