«Шахтёр» выиграл Премьер-лигу, разгромив «Днепр-1»

В предпоследнем туре чемпионата Украины сошлись лидеры соревнований, «Шахтёр» и «Днепр-1». У «горняков» был перевес в пять очков, и их устраивала даже ничья, но сегодня у гостей не было шансов. В начале первого тайма «золотой» мяч забил Артём Бондаренко, а после перерыва отличились Даниил Сикан и Тарас Степаненко - 3:0.

«Днепр-1» с «Зарёй» разыграют второе место, «Динамо» - четвертое.