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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» выиграл Премьер-лигу, разгромив «Днепр-1»

28 Мая 2023 • 17:03 Комментировать
Шахтёр Донецк
3:0
Днепр-1
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Украины сошлись лидеры соревнований, «Шахтёр» и «Днепр-1». У «горняков» был перевес в пять очков, и их устраивала даже ничья, но сегодня у гостей не было шансов. В начале первого тайма «золотой» мяч забил Артём Бондаренко, а после перерыва отличились Даниил Сикан и Тарас Степаненко - 3:0.

«Днепр-1» с «Зарёй» разыграют второе место, «Динамо» - четвертое.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк3:0Днепр-1
(1:0) Бондаренко Артём9'  
(2:0) Сикан Даниил55'  
(3:0) Степаненко Тарас59'  
Трубин Анатолий  90'Конопля Ефим 31' (Михайличенко Богдан ( 31') Бондарь ВалерийРакицкий ЯрославМатвиенко НиколайСтепаненко ТарасЗубков Александр 82' (Швед Марьян ( 82'  90') Бондаренко Артём 82' (Назарина Егор ( 82'  90') Судаков ГеоргийКрыськив Дмитрий 71' (Келси Кевин ( 71') Сикан Даниил 71' (Топалов Дмитрий ( 71')
Запасные: Козик ЭдуардШевченко АлексейТотовицкий АндрейКорниенко ВикторГочолеишвили ГиоргиДжурасек НевенПятов Андрей
Рыбак ВладиславПасич Евгений 74' (Танчик Владимир ( 74') Сарапий ЭдуардАдамюк ВладимирКаплиенко Александр 62' (Хейнер ( 62'  67') Танковский Вячеслав 66' (Когут Игорь ( 66') Гуцуляк Алексей 74' (Лучкевич Валерий ( 74') Пеглоу  90'Пихалёнок АлександрБланко Доминго  36' 62' (Валентин Рубчинский ( 62'  75') Довбик Артём
Запасные: Федорив ВиталийНазаренко АлександрМатаррита РональдYevgen PidlepenetsМакс ВалефGabriel Gomes
28 мая. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

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