«Шахтёр» выиграл Премьер-лигу, разгромив «Днепр-1»

В предпоследнем туре чемпионата Украины сошлись лидеры соревнований, «Шахтёр» и «Днепр-1». У «горняков» был перевес в пять очков, и их устраивала даже ничья, но сегодня у гостей не было шансов. В начале первого тайма «золотой» мяч забил Артём Бондаренко, а после перерыва отличились Даниил Сикан и Тарас Степаненко - 3:0.
«Днепр-1» с «Зарёй» разыграют второе место, «Динамо» - четвертое.
Протокол игры
|(1:0) Бондаренко Артём9'
|(2:0) Сикан Даниил55'
|(3:0) Степаненко Тарас59'
Трубин Анатолий• 90'Конопля Ефим31' (Михайличенко Богдан (31') •Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав•Матвиенко Николай•Степаненко Тарас•Зубков Александр82' (Швед Марьян (82') • 90'Бондаренко Артём82' (Назарина Егор (82') • 90'Судаков Георгий•Крыськив Дмитрий71' (Келси Кевин (71') •Сикан Даниил71' (Топалов Дмитрий (71')
Рыбак Владислав•Пасич Евгений74' (Танчик Владимир (74') •Сарапий Эдуард•Адамюк Владимир•Каплиенко Александр62' (Хейнер (62') • 67'Танковский Вячеслав66' (Когут Игорь (66') •Гуцуляк Алексей74' (Лучкевич Валерий (74') •Пеглоу• 90'Пихалёнок Александр•Бланко Доминго 36'62' (Валентин Рубчинский (62') • 75'Довбик Артём
28 мая. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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