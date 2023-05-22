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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В «Шахтёре» считают аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к россиянам

22 Мая 2023 • 12:44 Комментировать

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о видеообращении футболистов каталонской «Барселоны» к российским болельщикам после за поддержку после выигранного чемпионата Испании.

Спортивный деятель отметил, что украинский клуб выражает своё возмущение по поводу данного видео и считает этот поступок аморальным.

«Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», - приводит слова Палкина официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее болельщики киевского «Динамо»предложили «Барселоне» перейти в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Шахтёр Донецк Сергей Палкин
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