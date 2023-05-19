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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» не попало в ЛЧ впервые за девять лет

19 Мая 2023 • 23:18 Комментировать
Александрия
...
Динамо Киев
Через 15 ч. 10 мин.

Впервые за последние девять лет киевское «Динамо» не квалифицировалось в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Украины. Это случилось после сегодняшней победы клуба «Днепр-1» над «Колосом» - 2:1.

Таким образом, в оставшейся части сезона столичные динамовцы уже никак не финишируют выше третьего места, а значит, останутся без места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

На данный момент «Динамо» идёт в турнирной таблице чемпионата Украины на четвёртом месте. У клуба 50 набранных очков, отставание от второго места – 14 баллов, а от третьего – восемь. Отметим, что динамовцы являются действующими чемпионами страны.
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Динамо Киев
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АЛЕКСАНДРИЯ ДИНАМО КИЕВ
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