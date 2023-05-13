В свой день рождения киевское «Динамо» уступило «Черноморцу»

В день рождения клуба киевское «Динамо» принимало «Черноморец», который пытается избежать попадания в зону стыковых матчей. В стартовые 11 минут одесситы забили два гола подряд в похожем стиле. Соперник оформил голевой дуплет на старте второго тайма после ударов Владислава Ваната и Виталия Буяльского. Но последнее слово было за «Черноморцем», Александр Демченко из-за пределов штрафной поставил точку - 3:2.

Одесситы поднялись на девятое место, «Динамо», вероятно, останется без медалей, оставаясь на четвертой строчке.