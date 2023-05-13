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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

В свой день рождения киевское «Динамо» уступило «Черноморцу»

13 Мая 2023 • 16:03 Комментировать
Динамо Киев
2:3
Черноморец Од
окончен

В день рождения клуба киевское «Динамо» принимало «Черноморец», который пытается избежать попадания в зону стыковых матчей. В стартовые 11 минут одесситы забили два гола подряд в похожем стиле. Соперник оформил голевой дуплет на старте второго тайма после ударов Владислава Ваната и Виталия Буяльского. Но последнее слово было за «Черноморцем», Александр Демченко из-за пределов штрафной поставил точку - 3:2.

Одесситы поднялись на девятое место, «Динамо», вероятно, останется без медалей, оставаясь на четвертой строчке.

Протокол игры  
Динамо Киев2:3Черноморец Од
  3'Ермаков Виталий (0:1)
  11'Демченко Александр (0:2)
(1:2) Ванат Владислав53'  
(2:2) Буяльский Виталий55'  
  71'Демченко Александр (2:3)
Нещерет РусланКараваев АлександрMaksym Dyachuk  56'Сирота АлександрВивчаренко Константин 71' (Дубинчак Владислав ( 71'  72') Сидорчук СергейАндриевский Александр 79' (Лонвейк Джастин ( 79') Бенито  22' 71' (Kaheem Parris ( 71') Буяльский ВиталийВолошин Назар 72' (Царенко Антон ( 72') Ванат Владислав 84' (Рамирес Эрик ( 84')
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирБущан ГеоргийБоль АнтонNavin MalyshЯцык АлександрГармаш Денис
Паст ЕвгенийПутря ИльяLuka GucekСалюк Владимир  76'Ермаков ВиталийПолитыло СергейДемченко АлександрБадибанга ЗигейGuy Hadida 46' (Штогрин Андрей ( 46'Гладкий Александр 80') Кузык Орест 88' (Задоя Евгений ( 88') Алефиренко Даниил 90' (Inal Chertkoev ( 90')
Запасные: Варакута ДаниилВойтиховский МаксимСелин ЕвгенийНепогодов ДмитрийБелый МаксимIllia Ukhan
13 мая. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

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