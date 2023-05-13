В свой день рождения киевское «Динамо» уступило «Черноморцу»

В день рождения клуба киевское «Динамо» принимало «Черноморец», который пытается избежать попадания в зону стыковых матчей. В стартовые 11 минут одесситы забили два гола подряд в похожем стиле. Соперник оформил голевой дуплет на старте второго тайма после ударов Владислава Ваната и Виталия Буяльского. Но последнее слово было за «Черноморцем», Александр Демченко из-за пределов штрафной поставил точку - 3:2.
Одесситы поднялись на девятое место, «Динамо», вероятно, останется без медалей, оставаясь на четвертой строчке.
Протокол игры
|3'Ермаков Виталий (0:1)
|11'Демченко Александр (0:2)
|(1:2) Ванат Владислав53'
|(2:2) Буяльский Виталий55'
|71'Демченко Александр (2:3)
Нещерет Руслан•Караваев Александр•Maksym Dyachuk• 56'Сирота Александр•Вивчаренко Константин71' (Дубинчак Владислав (71') • 72'Сидорчук Сергей•Андриевский Александр79' (Лонвейк Джастин (79') •Бенито 22'71' (Kaheem Parris (71') •Буяльский Виталий•Волошин Назар72' (Царенко Антон (72') •Ванат Владислав84' (Рамирес Эрик (84')
Паст Евгений•Путря Илья•Luka Gucek•Салюк Владимир• 76'Ермаков Виталий•Политыло Сергей•Демченко Александр•Бадибанга Зигей•Guy Hadida46' (Штогрин Андрей (46'•Гладкий Александр80') •Кузык Орест88' (Задоя Евгений (88') •Алефиренко Даниил90' (Inal Chertkoev (90')
13 мая. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
Бан пользователя