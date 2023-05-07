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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Александрия» притормозила «Шахтёр»

07 Мая 2023 • 17:06 Комментировать
Александрия
1:1
Шахтёр Донецк
окончен

В 25-туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против «Александрии», пятой команды соревнований, которая сейчас пребывает не в лучшей форме. «Горняки» уступали чуть больше часа после быстро пропущенного результативного удара Николая Михайленко. Лишь на 75-й минуте Кевин Келси сравнял счет.

1:1, «Шахтёр» лидирует, но «Днепр-1» его может настичь по итогам тура. Соперник - пятый.

Протокол игры  
Александрия1:1Шахтёр Донецк
(1:0) Михайленко Николай9'  
  75'Келси Кевин (1:1)
Шевченко Никита  90'Скорко ДанилБабогло ВладиславЛогинов СергейКопына Юрий 82' (Demian Mykhailovych ( 82') Михайленко Николай 88' (Daniil Vashchenko ( 88') Рыбалка СергейМирошниченко ДенисКовалец Кирилл 58' (Волошин Викентий ( 58') Третьяков МаксимМустафаев Эмиль 89' (Матюшенко Иван ( 89')
Запасные: Yegor GunichevКулаков АндрейЕрмаков ГеоргийDmytro ShostakMaksym RadchenkoDenys GarkavenkoГорох Валентин
Трубин АнатолийКонопля ЕфимБондарь ВалерийРакицкий Ярослав  68' 70' (Михайличенко Богдан ( 70') Матвиенко НиколайСтепаненко ТарасШвед Марьян 70' (Зубков Александр ( 70') Джурасек Невен 46' (Крыськив Дмитрий ( 46') Бондаренко Артём 86' (Сикан Даниил ( 86') Судаков ГеоргийТраоре Лассина 24' (Келси Кевин ( 24'  38')
Запасные: Топалов ДмитрийШевченко АлексейОчеретько ОлегТотовицкий АндрейГочолеишвили ГиоргиНазарина ЕгорПятов Андрей
07 мая. Стадион "Ника".

 

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Шахтёр Донецк Александрия
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