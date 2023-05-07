«Александрия» притормозила «Шахтёр»

В 25-туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против «Александрии», пятой команды соревнований, которая сейчас пребывает не в лучшей форме. «Горняки» уступали чуть больше часа после быстро пропущенного результативного удара Николая Михайленко. Лишь на 75-й минуте Кевин Келси сравнял счет.

1:1, «Шахтёр» лидирует, но «Днепр-1» его может настичь по итогам тура. Соперник - пятый.