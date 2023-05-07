«Александрия» притормозила «Шахтёр»

В 25-туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» играл против «Александрии», пятой команды соревнований, которая сейчас пребывает не в лучшей форме. «Горняки» уступали чуть больше часа после быстро пропущенного результативного удара Николая Михайленко. Лишь на 75-й минуте Кевин Келси сравнял счет.
1:1, «Шахтёр» лидирует, но «Днепр-1» его может настичь по итогам тура. Соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Михайленко Николай9'
|75'Келси Кевин (1:1)
Шевченко Никита• 90'Скорко Данил•Бабогло Владислав•Логинов Сергей•Копына Юрий82' (Demian Mykhailovych (82') •Михайленко Николай88' (Daniil Vashchenko (88') •Рыбалка Сергей•Мирошниченко Денис•Ковалец Кирилл58' (Волошин Викентий (58') •Третьяков Максим•Мустафаев Эмиль89' (Матюшенко Иван (89')
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав 68'70' (Михайличенко Богдан (70') •Матвиенко Николай•Степаненко Тарас•Швед Марьян70' (Зубков Александр (70') •Джурасек Невен46' (Крыськив Дмитрий (46') •Бондаренко Артём86' (Сикан Даниил (86') •Судаков Георгий•Траоре Лассина24' (Келси Кевин (24') 38'
07 мая. Стадион "Ника".
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