Луческу перенёс операцию

Известный румынский специалист Мирча Луческу, который занимает пост главного тренера киевского «Динамо», перенес хирургическое вмешательство. Об этом рапортуют журналисты Gazeta Sporturilor.

Как сообщает источник, тренер успешно перенёс операцию по поводу коксартроза левого бедра. После нескольких дней нахождения в госпитале Мирча приступит к долгосрочной программе восстановления.

Напомним, что Луческу занимает пост главного тренера «Динамо» с 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице УПЛ.