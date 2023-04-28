«Шахтёр» одержал волевую победу над «Колосом»

В 23-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Колоса» и уступил в первой части поединка со счетом 0:1, пропустив на 13-й минуте удар Павла Ореховского. Сразу после перерыва Артём Бондаренко забил пенальти и вскоре ассистировал Лассина Траоре. Форварда из Буркина-Фасо заменил Кевин Келси и тут же отличился - 3:1.

«Горняки» оторвались от «Днепра-1» на восемь очков, проведя на два матча больше. «Колос» - шестой.