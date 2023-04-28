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«Шахтёр» одержал волевую победу над «Колосом»

28 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать
Колос Ковалёвка
1:3
Шахтёр Донецк
окончен

В 23-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Колоса» и уступил в первой части поединка со счетом 0:1, пропустив на 13-й минуте удар Павла Ореховского. Сразу после перерыва Артём Бондаренко забил пенальти и вскоре ассистировал Лассина Траоре. Форварда из Буркина-Фасо заменил Кевин Келси и тут же отличился - 3:1.

«Горняки» оторвались от «Днепра-1» на восемь очков, проведя на два матча больше. «Колос» - шестой.

Протокол игры  
Колос Ковалёвка1:3Шахтёр Донецк
(1:0) Ореховский Павел13'  
  47'Бондаренко Артём (1:1)
  52'Траоре Лассина (1:2)
  80'Келси Кевин (1:3)
Волынец Евгений  52'Кравченко НикитаЧоботенко СергейГончаренко Роман 71' (Новак Евгений ( 71') Черноморец АлександрОреховский Павел 76' (Исаенко Евгений ( 76') Милько ВадимБогданов Андрей  64'Ильин Олег 84' (Vladyslav Veleten ( 84') Лысенко Владимир 72' (Попов Кирилл ( 72') Болбат Сергей 85' (Artem Husol ( 85')
Запасные: Золотов НиколайOleg KrivoruchkoЕмец ВладиславЗозуля АлексейМаханьков Владимир
Трубин АнатолийГочолеишвили Гиорги 46' (Зубков Александр ( 46') Бондарь ВалерийМатвиенко НиколайМихайличенко Богдан  73' 86' (Топалов Дмитрий ( 86') Степаненко ТарасШвед Марьян 74' (Тотовицкий Андрей ( 74') Бондаренко АртёмДжурасек Невен 46' (Конопля Ефим ( 46') Судаков ГеоргийТраоре Лассина 79' (Келси Кевин ( 79')
Запасные: Сикан ДаниилШевченко АлексейОчеретько ОлегБорячук АндрейРакицкий ЯрославНазарина ЕгорПятов Андрей
28 апреля. Стадион "Колос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Колос
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