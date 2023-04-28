«Шахтёр» одержал волевую победу над «Колосом»

В 23-м туре УПЛ «Шахтёр» играл против «Колоса» и уступил в первой части поединка со счетом 0:1, пропустив на 13-й минуте удар Павла Ореховского. Сразу после перерыва Артём Бондаренко забил пенальти и вскоре ассистировал Лассина Траоре. Форварда из Буркина-Фасо заменил Кевин Келси и тут же отличился - 3:1.
«Горняки» оторвались от «Днепра-1» на восемь очков, проведя на два матча больше. «Колос» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Ореховский Павел13'
|47'Бондаренко Артём (1:1)
|52'Траоре Лассина (1:2)
|80'Келси Кевин (1:3)
Волынец Евгений• 52'Кравченко Никита•Чоботенко Сергей•Гончаренко Роман71' (Новак Евгений (71') •Черноморец Александр•Ореховский Павел76' (Исаенко Евгений (76') •Милько Вадим•Богданов Андрей• 64'Ильин Олег84' (Vladyslav Veleten (84') •Лысенко Владимир72' (Попов Кирилл (72') •Болбат Сергей85' (Artem Husol (85')
Трубин Анатолий•Гочолеишвили Гиорги46' (Зубков Александр (46') •Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Михайличенко Богдан 73'86' (Топалов Дмитрий (86') •Степаненко Тарас•Швед Марьян74' (Тотовицкий Андрей (74') •Бондаренко Артём•Джурасек Невен46' (Конопля Ефим (46') •Судаков Георгий•Траоре Лассина79' (Келси Кевин (79')
28 апреля. Стадион "Колос".
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