«Динамо» с «Шахтёром» не определили сильнейшего

В центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Украины «Динамо» принимало «Шахтёр». Дальний удар Тараса Степаненко стал сюрпризом для вратаря соперника и на протяжении 70 минут оставался единственным голом. Но в концовке Александр Андриевский сравнял счет - 1:1.
«Динамо» идет на четвертом месте, проигрывая 15 очков лидирующим «горнякам».
Протокол игры
|12'Степаненко Тарас (0:1)
|(1:1) Андриевский Александр82'
Нещерет Руслан•Тымчик Александр•Maksym Dyachuk•Сирота Александр•Вивчаренко Костянтин•Андриевский Александр•Сидорчук Сергей•Бенито• 90'Буяльский Виталий75' (Царенко Антон (75') •Волошин Назар75' (Гармаш Денис (75') •Ванат Владислав75' (Рамирес Эрик (75')
Трубин Анатолий•Гочолеишвили Гиорги75' (Швед Марьян (75') •Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав 38'61' (Назарина Егор (61') • 86'Матвиенко Николай•Степаненко Тарас•Конопля Ефим•Судаков Георгий•Джурасек Невен 27'61' (Михайличенко Богдан (61') • 88'Бондаренко Артём• 55'Траоре Лассина75' (Сикан Даниил (75')
22 апреля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".
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