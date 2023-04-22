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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Динамо» с «Шахтёром» не определили сильнейшего

22 Апреля 2023 • 18:57 Комментировать
Динамо Киев
1:1
Шахтёр Донецк
окончен

В центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Украины «Динамо» принимало «Шахтёр». Дальний удар Тараса Степаненко стал сюрпризом для вратаря соперника и на протяжении 70 минут оставался единственным голом. Но в концовке Александр Андриевский сравнял счет - 1:1.

«Динамо» идет на четвертом месте, проигрывая 15 очков лидирующим «горнякам».

Протокол игры  
Динамо Киев1:1Шахтёр Донецк
  12'Степаненко Тарас (0:1)
(1:1) Андриевский Александр82'  
Нещерет РусланТымчик АлександрMaksym DyachukСирота АлександрВивчаренко КостянтинАндриевский АлександрСидорчук СергейБенито  90'Буяльский Виталий 75' (Царенко Антон ( 75') Волошин Назар 75' (Гармаш Денис ( 75') Ванат Владислав 75' (Рамирес Эрик ( 75')
Запасные: Рамадани РешатШепелев ВладимирKaheem ParrisКабаев ВладиславБоль АнтонNavin MalyshДубинчак ВладиславМоргун ВалентинДиалло Самба
Трубин АнатолийГочолеишвили Гиорги 75' (Швед Марьян ( 75') Бондарь ВалерийРакицкий Ярослав  38' 61' (Назарина Егор ( 61'  86') Матвиенко НиколайСтепаненко ТарасКонопля ЕфимСудаков ГеоргийДжурасек Невен  27' 61' (Михайличенко Богдан ( 61'  88') Бондаренко Артём  55'Траоре Лассина 75' (Сикан Даниил ( 75')
Запасные: Келси КевинТопалов ДмитрийШевченко АлексейОчеретько ОлегТотовицкий АндрейБорячук АндрейКорниенко ВикторПятов Андрей
22 апреля. Стадион "Динамо им. Валерия Лобановского".

 

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Шахтёр Донецк Динамо Киев
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