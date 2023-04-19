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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Луческу решил уйти из киевского «Динамо»

19 Апреля 2023 • 07:23 Комментировать

Известный румынский специалист Мирча Луческу может покинуть киевское «Динамо» в ближайшем будущем, об этом рапортует Gazeta Sporturilor.

Согласно данным источника, опытный тренер устал находиться далеко от родины и задумывается над сменой клубной прописки. Ожидается, что Мирча может сменить киевский коллектив на «Рапид».

77-летний специалист занимает пост наставника киевского коллектива с июля 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

После 21 тура Украинской премьер-лиги «Динамо» набрало 40 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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