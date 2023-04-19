Луческу решил уйти из киевского «Динамо»

Известный румынский специалист Мирча Луческу может покинуть киевское «Динамо» в ближайшем будущем, об этом рапортует Gazeta Sporturilor.

Согласно данным источника, опытный тренер устал находиться далеко от родины и задумывается над сменой клубной прописки. Ожидается, что Мирча может сменить киевский коллектив на «Рапид».

77-летний специалист занимает пост наставника киевского коллектива с июля 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

После 21 тура Украинской премьер-лиги «Динамо» набрало 40 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.