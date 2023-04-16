«Шахтёр» уверенно обыграл худшую команду УПЛ

«Шахтёр» на всех парах мчит к очередному титулу Премьер-лиги. В воскресенье «горняки» играли против «Львова» и выступили успешно. Уже на седьмой минуте Артём Бондаренко открыл счет, он же поставил точку ближе к концу поединка, оформив дубль (2:0).

Отрыв «Шахтёра» от второго места вырос до семи очков, «Львов» замыкает таблицу.