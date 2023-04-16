Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» уверенно обыграл худшую команду УПЛ

16 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:0
Львов
окончен

«Шахтёр» на всех парах мчит к очередному титулу Премьер-лиги. В воскресенье «горняки» играли против «Львова» и выступили успешно. Уже на седьмой минуте Артём Бондаренко открыл счет, он же поставил точку ближе к концу поединка, оформив дубль (2:0).

Отрыв «Шахтёра» от второго места вырос до семи очков, «Львов» замыкает таблицу.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк2:0Львов
(1:0) Бондаренко Артём7'  
(2:0) Бондаренко Артём75'  
Трубин АнатолийГочолеишвили ГиоргиБондарь ВалерийРакицкий Ярослав 80' (Топалов Дмитрий ( 80') Матвиенко НиколайНазарина ЕгорСикан Даниил  66' 71' (Тотовицкий Андрей ( 71'  85') Бондаренко АртёмСудаков Георгий 79' (Очеретько Олег ( 79') Михайличенко Богдан 87' (Тоиров Хусрав ( 87') Келси Кевин 71' (Траоре Лассина ( 71')
Запасные: Фарина МарьянБорячук АндрейКорниенко ВикторКонопля ЕфимЛукас ТэйлорПятов АндрейTymur Puzankov
Рыбка АлександрГрисьо Максим  45' 83' (Симинин Сергей ( 83') Габриэл ИгорДитятьев АлексейКузык Денис  17'Алибеков Ахмед  85'Мильченко Артём 83' (Maksym Sasovskyi ( 83') Богунов ЯрославIvijan SvrznjakБеляев Александр 72' (Эсеола Адеринсола ( 72') Бугай Владислав  45'
Запасные: Юрчук ВалерийVitaly MikhailovНикитюк АндрейМышенко БогданВовкун АртемОльховый ИльяRoman MykhailivGuilherme Souza
16 апреля. Стадион "Арена Львов" (Львов).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Львов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Львов Львов
2
0
1.15 7.80 16.00
Видео
Окончен
Черноморец Од Черноморец Од
Ворскла Ворскла
0
1
2.65 3.55 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
15:58 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» уверенно обыграл худшую команду УПЛ
14 Апреля
17:01 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» потеряло очки во Львове
08 Апреля
16:04 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» ушёл в отрыв, одолев «Металлист»
14:56 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» подобралось к призовой тройке, разобравшись с аутсайдером
02 Апреля
17:11 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» потерял очки в Одессе
15:00 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» победило во Львове
28 Марта
21:39 · Украина. Премьер-лига
Голкипер «Шахтёра» Трубин стал самым дорогим игроком УПЛ
25 Марта
09:58 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Данченко откачали с третьей попытки»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Ротань - о Мудрике: «Через несколько месяцев он выйдет на ведущие роли в АПЛ»
24 Марта
20:28 · Англия. Премьер-лига
Сборная Украины обыграла клуб АПЛ «Брентфорд»
22 Марта
22:56 · Англия. Премьер-лига
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом АПЛ
17:46 · Украина. Премьер-лига
Бывший форвард «Днепра» и «Кубани» Селезнёв завершил карьеру
08:27 · Франция. Лига 1
Луческу может сменить киевское «Динамо» на французский клуб
21 Марта
18:20 · Украина. Премьер-лига
Матвиенко подписал новый контракт с «Шахтёром», защитником интересовались в АПЛ официально
19 Марта
19:24 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» продлил победную серию, одолев «Рух»
Все новости
Рекомендуем