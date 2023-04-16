«Шахтёр» уверенно обыграл худшую команду УПЛ

«Шахтёр» на всех парах мчит к очередному титулу Премьер-лиги. В воскресенье «горняки» играли против «Львова» и выступили успешно. Уже на седьмой минуте Артём Бондаренко открыл счет, он же поставил точку ближе к концу поединка, оформив дубль (2:0).
Отрыв «Шахтёра» от второго места вырос до семи очков, «Львов» замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Бондаренко Артём7'
|(2:0) Бондаренко Артём75'
Трубин Анатолий•Гочолеишвили Гиорги•Бондарь Валерий•Ракицкий Ярослав80' (Топалов Дмитрий (80') •Матвиенко Николай•Назарина Егор•Сикан Даниил 66'71' (Тотовицкий Андрей (71') • 85'Бондаренко Артём•Судаков Георгий79' (Очеретько Олег (79') •Михайличенко Богдан87' (Тоиров Хусрав (87') •Келси Кевин71' (Траоре Лассина (71')
Рыбка Александр•Грисьо Максим 45'83' (Симинин Сергей (83') •Габриэл Игор•Дитятьев Алексей•Кузык Денис• 17'Алибеков Ахмед• 85'Мильченко Артём83' (Maksym Sasovskyi (83') •Богунов Ярослав•Ivijan Svrznjak•Беляев Александр72' (Эсеола Адеринсола (72') •Бугай Владислав 45'
16 апреля. Стадион "Арена Львов" (Львов).
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